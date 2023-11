Russische Föderation Nachtangriff: Luftwaffe nennt abgeschossene Ziele

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben heute Nacht, am 14. November, die Ukraine mit Angriffsdrohnen sowie mit ballistischen und gelenkten Flugzeugraketen angegriffen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal.

„Aus dem Gebiet Primorsko-Achtarskij der Region Krasnodar der Russischen Föderation wurden neun Shahed-136/131 Angriffsdrohnen gestartet. Die ballistische Rakete Iskander-M wurde aus dem Gebiet Dschankoj (Krim) abgefeuert, die Lenkflugkörper Ch-35 aus dem Luftraum der Region Saporischschja“, heißt es in dem Bericht.

Als Ergebnis der Kampfhandlungen von Kräften und Mitteln der Luftwaffe in Zusammenarbeit mit der Luftabwehr der ukrainischen Verteidigungskräfte wurden sieben Kampfdrohnen Shahed-136/131 zerstört.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde in der Nacht zum Dienstag, den 14. November, in der Ukraine wegen der Bedrohung durch Kampfdrohnen aus südlicher Richtung der Luftalarm ausgerufen. Einige von ihnen flogen bis in den Westen.

Im Laufe der Nacht verlagerte sich der Alarm vom Süden und Zentrum des Landes in den Westen. In der Region Chmelnyzkyj waren Explosionen zu hören. Zuvor berichteten Überwachungskanäle, dass Drohnen in Richtung Starokonstantinov in der Region Chmelnyzkyj flogen.