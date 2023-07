Die Russische Föderation hat in Richtung Tavrian erhebliche Verluste erlitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte setzen die Vernichtung der Russen in Richtung Tawrien fort, wobei sich die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten in den letzten 24 Stunden auf über zwei Kompanien belaufen. Dies teilte der Kommandeur der operativen und strategischen Gruppierung der Tavrian-Truppen, Olexander Tarnavskyy, am 9. Juli in einem Telegram mit.

Er wies darauf hin, dass die Artillerieeinheiten im Laufe des Tages 1.437 Schießeinsätze durchgeführt haben.

Sie zerstörten 23 feindliche Militäreinrichtungen, darunter: zwei Panzer, die Panzerhaubitze 2S19 Msta-S, die UAV Orlan-10, die UAV Merlin, die UAV Granat-1, drei Panzerartillerieeinheiten 2S3 Acacia, das Flugabwehrraketensystem Tor der Panzerartillerieeinheit 2S7 Pion, zwei Panzerhaubitzen 2S5 Giatsint-S, die Panzerhaubitze 2A36 Giatsint-B, das Raketenabwehrsystem Tornado MLRS, BM-21 Grad und Kraftfahrzeuge.

Außerdem wurden drei feindliche Munitionsdepots und ein Gefechtsstand getroffen.