Die Russische Föderation hat ein Schiff, das den Hafen von Ismajil ansteuerte, mit Feuer gestoppt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben ein ausländisches Schiff im Schwarzen Meer gestoppt, das auf den Hafen von Ismajil in der Region Odessa zusteuerte. Dies geht aus einer Erklärung des russischen Ministeriums vom Sonntag, den 13. August, hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass um 6:40 Uhr im südwestlichen Teil des Schwarzen Meeres wurde Frachtschiff Sukra Okan unter der Flagge von Palau, die auf dem Weg zum ukrainischen Hafen war aufgezeichnet. Das Schiff angeblich nicht auf die so genannte „Anforderungen zu stoppen, da das Thema der Beförderung von verbotenen Waren“ zu reagieren.

„Um das Schiff gewaltsam zu stoppen, wurde das Präventivfeuer von einem russischen Kriegsschiff mit automatischen Handfeuerwaffen eröffnet“, so das russische Verteidigungsministerium.

Die Russen behaupten, dass zur „Inspektion“ des Trockenfrachters ein Ka-29-Hubschrauber mit einer Gruppe von Militärangehörigen vom Patrouillenschiff Vasily Bykov abgesetzt wurde, die dann an Bord gingen und das ausländische Schiff inspizierten.

„Nach Abschluss der Arbeiten des Inspektionsteams an Bord der Sukra Okan fuhr das Schiff weiter in den Hafen von Ismajil“, so das russische Verteidigungsministerium weiter.