Die Russische Föderation hat sechs Luftangriffe auf die Region Saporischschja durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen 79 Angriffe auf 20 Siedlungen in der Region Saporischschja durchgeführt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Jurij Malaschko am 18. August mit.

Er wies darauf hin, dass der Feind 64 Artillerieangriffe auf das Gebiet von Gulyaypol, Novoandreyevka, Malinovka, Poltavka, Zatishya, Kamenskoye, Plavnya, Stepnoye und andere Dörfer an der Frontlinie durchgeführt hat.

Es gab sechs Luftangriffe auf Kamyshevakha, Orechiw und Malaya Tokmachka, fünf Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf Novovodarivka und vier Drohnenangriffe auf Zaliznichne, Charivne und Pyatikhatki.

Es gab 22 Berichte über die Zerstörung von Wohnhäusern, Nebengebäuden und Infrastruktur. Die Angriffe verliefen ohne Todesopfer.