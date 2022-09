Die Russische Föderation setzt ihre sinnlose Offensive im Donbass fort - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Einheiten führen weiterhin sinnlose Offensivkämpfe um Donezk und Bachmut, anstatt sich auf die Verteidigung gegen Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte zu konzentrieren.

So greift die russische Armee weiterhin Bachmut und eine Reihe von Dörfern in der Nähe von Donezk an. Aber solche Taktiken erzeugen nur ein emotionales Bild bei den Bewohnern der „Donezker Volksrepublik“, die Russlands Militäraktionen unterstützen.

Für die Angriffe rund um Donezk schickt das russische Kommando Einheiten aus sehr begrenzten Reserven, anstatt sich auf die Verteidigung entlang des Flusses Oskol im östlichen Teil der Region Charkiw zu konzentrieren.

Analysten bezweifeln, dass es den russischen Angreifern rund um Bachmut oder Donezk gelingen wird, einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern. Die Invasoren setzen einfach ihre fast automatische Eroberung von Stellungen in der Region Donezk fort. Dies erweckt den Eindruck, dass die russische Armee von den allgemeinen Realitäten militärischer Operationen abgekoppelt ist…