Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben „Militärkommissariate“ gebildet, um zivile Ausrüstung zugunsten der Truppen zu beschlagnahmen. Das Zentrum für Nationalen Widerstand (Centre of National Resistance) berichtet, dass.

„Die russischen Besatzungstruppen erleiden täglich erhebliche Verluste an Arbeitskräften und Ausrüstung. Der militärisch-industrielle Komplex der Invasoren hat keine Zeit, die zu Sowjetzeiten eingelagerte Ausrüstung zu produzieren und zu restaurieren, daher beschlagnahmen die Russen immer öfter zivile Ausrüstung von Unternehmen für den Bedarf ihrer Truppen“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen in erster Linie versuchen, die Ausrüstung in den besetzten Gebieten wegzunehmen, um sie so schnell wie möglich an die Einheit zu übergeben und keine unnötigen Spannungen auf dem Territorium der Russischen Föderation zu erzeugen.

Es wurde bekannt, dass die von den Invasoren geschaffenen „Militärkommissariate“ in der VOT der Regionen Donezk und Luhansk mit der Abrechnung und Beschlagnahmung von Bussen und Lastwagen aus den Unternehmen der Kohleindustrie zugunsten der Besatzungstruppen begonnen haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die Einheiten der Invasoren darüber beschweren, dass die russischen Behörden sie nicht mit Ausrüstung versorgen.