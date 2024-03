Russische Föderation tötet absichtlich Babys im Schlaf - Litauisches Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis hat den Angriff einer russischen Drohne auf ein Hochhaus in Odessa als „einen absolut schrecklichen Mord an Ukrainern“ bezeichnet. Er schrieb dazu am Sonntag, den 3. März, im sozialen Netzwerk X.

„Dies ist ein absolut schrecklicher Mord. Indem Russland absichtlich Babys im Schlaf tötet, zeigt es eine klare Missachtung jeglicher Friedensabkommen, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es sollte ernsthafte und sofortige Konsequenzen geben, keine Straffreiheit“, betonte der litauische Minister.