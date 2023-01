Die Russische Föderation hat Tschornobaiwka und Kamyschany in der Region Cherson beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 5. Januar, haben russische Truppen Tschornobaiwka und Kamyschany in der Region Cherson beschossen. Durch den Beschuss wurden vier Menschen verletzt und es entstand erheblicher Schaden. Dies berichtete Jaroslaw Januschewitsch, Leiter der regionalen Militärverwaltung.

„Häuser, Autos, landwirtschaftliche Gebäude, Stromleitungen und eine Gasleitung wurden beschädigt. Dies sind die Folgen des Beschusses von Tschornobaiwka und Kamyschan von heute Morgen. Die Raschisten deckten die Dörfer mit massivem Artilleriebeschuss ein. Auch hier zielten sie ausschließlich auf zivile Infrastrukturen und Zivilisten. Bei dem Angriff der Russen von heute Morgen wurden vier Menschen verletzt. Sie erhielten leichte Schrapnellwunden. Eine verletzte Frau wurde vor Ort von Sanitätern behandelt, 3 Personen wurden in Krankenhäuser in Cherson eingeliefert“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Ein Video zeigt die Folgen des Beschusses von Tschernobaiwka.

Am Vortag wurde berichtet, dass in der Region Cherson an einem Tag vier Menschen durch eine Landmine getötet wurden.

