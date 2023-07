Die Russische Föderation hat ein Unternehmen in der Region Charkiw mit Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 26. Juli haben russische Truppen zwei Drohnen in der Stadt Pervomayskiy in der Region Charkiw abgeschossen. Dies wurde von der regionalen Staatsanwaltschaft berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Treffer auf dem Gelände eines Industrieunternehmens verzeichnet wurde, was zu einem Brand führte.

Unter der verfahrensrechtlichen Anleitung des Lozovsky Bezirk Staatsanwaltschaft der Region Charkiw startete eine Voruntersuchung auf die Tatsache der Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Zuvor hatte der Leiter der Gemeinde Perwomajskaja, Mykola Bakschejew, über den Angriff von Drohnen auf Industrieanlagen berichtet.

