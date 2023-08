Die Russische Föderation warf eine Fliegerbombe auf Podillya ab, wobei eine Frau getötet wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden beschoss die russische Armee massiv bewohnte Gebiete in den Bezirken Bohoduchiwskyj, Charkiw, Chyhujiw, Isjum und Kupjanskij. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, am 11. August.

„Durch den Einschlag einer gelenkten Fliegerbombe auf das Dorf Podoly im Bezirk Kupjansk wurde ein Haus zerstört. Eine 60-jährige Frau starb. Ein 60-jähriger Mann wurde mit einer mittelschweren Wunde ins Krankenhaus eingeliefert“, betonte er.

Im Dorf Wowtschanskie Khutora, Bezirk Tschuhujiwsky, wurde ein Privathaus durch Granatenbeschuss beschädigt. Ein 73-jähriger Mann wurde verwundet.

In Kucherovka, Bezirk Kupjansk, entstand durch feindliche Einschläge ein Waldbrand, in Kupjansk wurden zwei Wohnhäuser und eine Garage beschädigt.

Im Dorf Stepnoye, Bezirk Isjum, wurde ein Privathaus durch den Einschlag einer gelenkten Fliegerbombe beschädigt.

In einer Gemeinde in der Region Charkiw wurde eine Zwangsevakuierung angekündigt