Die russische Invasion hat 169 Kinder getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei Russlands bewaffneter Aggression in der Ukraine wurden 169 Kinder getötet und mehr als 306 verletzt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft mit.

„Diese Zahlen sind noch nicht endgültig, da die Zahl der Opfer an Orten aktiver Feindseligkeiten sowie in vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten noch ermittelt werden muss“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft wurden die meisten Kinder in der Region Kiew (88), in der Region Donezk (81), in der Region Charkiw (75), in der Region Tschernihiw (50), in der Region Mykolajiw (40), in der Region Luhansk (35), in der Region Saporischschja (22), in der Region Cherson (29), in der Hauptstadt (16), in der Region Sumy (16) und in der Region Zhitomir (15) getötet.

In Butscha wurde die Leiche eines 15-jährigen Mädchens in einem Massengrab unter den erwachsenen Toten gefunden.

Ferner wird berichtet, dass am 7. April in der Oblast Dnipropetrowsk bei einem feindlichen Beschuss eines Bootes mit 14 Personen ein Kind getötet und zwei weitere im Alter von 4 und 16 Jahren verletzt wurden.

am 6. und 7. April wurden zwei Minderjährige durch den Beschuss von Sjewjerodonezk in der Oblast Luhansk durch die Angreifer verwundet.

Infolge des täglichen Bombardements und Beschusses wurden 928 Bildungseinrichtungen beschädigt. 84 von ihnen wurden vollständig zerstört, fügte die Generalstaatsanwaltschaft hinzu.

Zelenska: Wir werden unsere Kinder nicht in den Krieg geben