Russische Militärzelte auf Truppenübungsplätzen in Weißrussland gesichtet - Medien

Satellitenbilder zeigen russische MiG-31K-Kampfjets auf Truppenübungsplätzen in Weißrussland, neben denen Container stehen, in denen Kinzhal-Raketen gelagert sein könnten. In der Nähe befinden sich Zelte des russischen Militärs. Radio Liberty berichtet unter Bezugnahme auf die Satellitenbilder von Planet Labs.

Zwei Zeltlager sind auf dem 230th Combined Arms Range Obuz-Lesnovski bei Baranavichy (Region Brest) zu sehen. Der größere ist 150×220 Meter groß (mehr als zwei Fußballfelder – Anm. d. Red.). Daneben befindet sich ein weiteres Zeltlager – 90×90 Meter.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich dort insgesamt mindestens 150 Zelte befinden. In der Nähe befinden sich rund 200 Einheiten militärischer Ausrüstung, hauptsächlich Lastwagen.

Nördlich des Lagers befindet sich ein Feldlazarett mit den Maßen 100 m x 80 m. Auf dem Truppenübungsplatz befinden sich außerdem 40 Zelte mit einer Gesamtfläche von 100 mal 60 Metern.

Auf dem Truppenübungsplatz Repischtscha in der Nähe von Osipowitschi (Region Mogilew) wurden mindestens 35 Militärzelte per Satellit gesichtet. In der Nähe gibt es einen Parkplatz für Maschinen (150 mal 150 Meter), und darauf stehen Lastwagen und mehrere Maschinen, die wie Haubitzen aussehen…