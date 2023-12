Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Sabotage- und Aufklärungsgruppen haben innerhalb von vierzehn Tagen sieben Mal versucht, in die Ukraine einzudringen. Dies teilte der Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Serhij Najew, mit.

Der Kommandeur betonte, dass es den ukrainischen Verteidigern in fünf Fällen gelungen ist, diese Absichten rechtzeitig zu erkennen und dem Feind Feuerschaden zuzufügen, so dass er sich nach Verlusten zurückzog.

„Insbesondere in der Gegend von Miropolya, die in der Region Sumy liegt, hat eine der DRGs versucht, unsere Staatsgrenze zu überqueren. Dank technischer Mittel wurden sie rechtzeitig entdeckt und durch Mörser, Artillerie und Handfeuerwaffen unter Beschuss genommen“, so Najew.

Wir möchten daran erinnern, dass zwei feindliche DRGs daran gehindert wurden, in die Region Tschernihiw einzudringen.