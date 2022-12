Russische Truppen beschossen ein Untersuchungsgefängnis in Cherson, wobei es zu Verletzungen kam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen beschossen am Sonntag, den 4. Dezember, das Gebäude des Untersuchungsgefängnisses in Cherson. Ein Teil der Räumlichkeiten wurde beschädigt, unter den Angestellten gibt es Verletzte. Dies berichtet die Abteilung für die Vollstreckung von strafrechtlichen Sanktionen.

„Heute, im Laufe des Tages, während des Beschusses der Stadt Cherson, gab es Treffer im Gebäude des Untersuchungsgefängnisses von Cherson. Ein Teil des Gebäudes wurde beschädigt, unter den Mitarbeitern gibt es Verletzte. Verurteilte und Gefangene wurden im Voraus in Untersuchungsgefängnisse in anderen, sichereren Regionen verlegt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten zur verfahrensmäßigen Erfassung dieses Ereignisses derzeit laufen.

Das Ministerium fügte hinzu, dass auf Beschluss der militärischen und zivilen Führung des Gebiets Cherson und des Ministeriums die Evakuierung aller Personen, die sich nach der Räumung des Gebiets im Untersuchungsgefängnis befanden, durchgeführt wurde. Das Personal des staatlichen Strafvollzugsdienstes der Ukraine sorgt für die Sicherheit der Einrichtung…