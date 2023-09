Russische Truppen beschossen Wuhledar: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 2. September, wurden in Wuhledar in der Region Donezk infolge des russischen Beschusses zwei Zivilisten getötet und zwei weitere verwundet. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

Wegen des Beschusses der Stadt wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges eingeleitet.

„Am 2. September 2023 hat die russische Armee wahrscheinlich einen Luftangriff auf die Stadt Wuhledar durchgeführt. Im Epizentrum der Treffer befanden sich Wohngebäude. Ein 43-jähriger Mann und seine 42-jährige Frau wurden bei einer Explosion in einem der mehrstöckigen Gebäude getötet. Die 19-jährige Tochter des Paares und ein weiterer Anwohner im Alter von 53 Jahren wurden verletzt. Mit Verletzungen durch Minenexplosionen, Prellungen und Blutergüssen wurden sie in eine medizinische Einrichtung gebracht, wo sie notärztlich versorgt wurden“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch berichtet, dass die Explosionen einen Teil des Eingangs des Wohngebäudes zerstörten und Böden, Fenster und Balkone beschädigten.