Russische Truppen griffen in der Nacht die Region Kirowohrad an, es gab "Treffer"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni haben russische Truppen die Region Kirowohrad angegriffen, es gibt Treffer. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Kirowohrad, Andrej Raikowitsch.

„Ein weiterer massiver nächtlicher Angriff des russischen Aggressors. Es gibt einen Treffer von „Shakheeds“ in der Infrastrukturanlage in Svetlovodsk. Das Feuer konnte schnell lokalisiert werden. Es gab keine Todesopfer oder Verletzten. Danke an unsere glorreichen Streitkräfte der Ukraine, dass sie uns am Leben erhalten haben!“ – heißt es in der Nachricht.