Russische Truppen haben innerhalb von 24 Stunden einen Bewohner des Donbass getötet und drei weitere verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 27. Mai, haben die Russen einen Bewohner des Donbass getötet und drei weitere verwundet. Dies teilte Pawlo Kyrylenko, Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, mit.

„In der Nacht zuvor haben die Russen einen Raketenangriff auf Kramatorsk durchgeführt, bei dem ein Industriegebiet getroffen wurde, ohne dass es Verletzte gab. In Kurachowo in Richtung Donezk wurden zwei Menschen verwundet und ein Privathaus beschädigt. Auch Ostrovske wurde beschossen – 4 Häuser wurden beschädigt. In Richtung Horliwka wurde in Kostyantyniv 1 Person getötet. In der Stadt wurden 14 Privathäuser, 3 Abschnitte von Gasleitungen und Stromnetzen beschädigt. In der Gemeinde Chasovoyarsk wurden 7 Häuser beschädigt. In Richtung Lyssytschansk wurden in Sewerskoje ein Haus und ein Nichtwohngebäude zerstört. In den Gemeinden Torskoje und Zarechnoje Lyman wurden 4 Grad Granateneinschläge verzeichnet“, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung in einer Erklärung.

