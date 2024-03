Russische Truppen haben Kostyantynivka beschossen, Kämpfer des Staatlichen Katastrophenschutzes haben einen Mann gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Raketenangriffe auf Konstantinowka in der Region Donezk gestartet. Darüber berichtete am Freitag, den 1. März, der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes.

Es wird berichtet, dass Rettungskräfte das Feuer am Ort des Beschusses gelöscht und einen Mann gerettet haben.

„Heute Abend hat der Feind die Stadt beschossen, was zu einem Brand in einem zweistöckigen Gebäude einer Gesundheitseinrichtung führte. Während der Beseitigung des Feuers im ersten Stock des Gebäudes haben Rettungskräfte einen 1956 geborenen Mann gerettet“, heißt es in der Nachricht.

Es wird auch berichtet, dass durch den Beschuss in der Stadt fünf Hochhäuser, drei Privathäuser, drei Verwaltungsgebäude und zwei Kindergärten beschädigt wurden.