Russische Truppen haben versucht, die Verteidigungsanlagen in Bilohivka zu durchbrechen - Militärische Regionalverwaltung Luhansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen nicht aufhören, Luftangriffe und Beschuss der Region Luhansk, in den letzten 24 Stunden erfolglos versucht, durch die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine in Belogorovka zu brechen. Dies berichtete am Freitag, den 29. September, der Leiter der Regionalverwaltung Artem Lyssohor.

„Der Feind hat versucht, unsere Verteidigung in Belogorovka zu durchbrechen, ist aber auch in diesem Jahr wieder gescheitert – alle seine Versuche werden zurückgeschlagen. Noch häufiger setzt der Feind die Luftfahrt ein – Novoselovskoye und Nevskoye wurden am Donnerstag getroffen“, bemerkte er.

Der Chef der Region betonte, dass die Russen allein auf Newskoje vier KAB-500-Bomben abgeworfen und die Umgebung des Dorfes mit sechs Brandbomben und zehn Artilleriemunitionen beschossen haben.

„Die Invasoren hören nicht auf, auf Nevskoye und Belogorovka zu schießen. Die Gebiete dieser Siedlungen stehen täglich unter Artillerie- und Mörserbeschuss“, fügte Lyssohor hinzu.

Wir werden daran erinnern, als Folge eines Luftangriffs auf Nevskoye am 19. September eine 85-jährige Frau getötet.