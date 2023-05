Sieben Häftlinge desertierten mit Waffen in Soledar - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sieben russische Häftlinge sind mit Waffen in der Hand aus einer Militäreinheit im vorübergehend besetzten Soledar in der Region Donezk desertiert. Dies meldete die russische Propaganda-Nachrichtenagentur TASS.

Bei den Flüchtigen handele es sich um mobilisierte ehemalige Gefangene, erklären die Propagandisten.

„Sieben ehemalige Gefangene – Mitglieder einer der Einheiten – sind mit Waffen aus einer Militäreinheit in der Nähe von Soledar geflohen. Drei von ihnen wurden in der Nähe von Brjanka auf dem Gebiet der ‚Volksrepublik Luhansk‘ festgenommen“, heißt es in dem Bericht.

Örtliche Ordnungskräfte nahmen zwei weitere Flüchtige fest, die sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einem Café in Brjanka in einem betrunkenen Zustand befanden. Ein Deserteur wurde von den Flüchtigen selbst getötet, weil er sich ergeben wollte.