In der Russischen Föderation hob Tu-95 ab: wann auf Raketen zu warten ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben in der Nacht zum Donnerstag, den 11. April, strategische Bomber Tu-95 vom Flugplatz Olenya aus in den Himmel geschickt. Dies wurde in der Luftwaffe berichtet.

„Der Abflug von etwa 7 Boards der strategischen Bomber Tu-95MS vom Flugplatz Olenya (Region Murmansk, Russland) wurde aufgezeichnet, die sich in Richtung der Startgrenzen bewegten. Die ungefähre Zeit der Ausfahrt zu den Startgrenzen ist 03.40 Uhr“, heißt es in der Meldung.

Die Überwachungsbehörden fügen hinzu, dass Raketen im ukrainischen Luftraum zwischen vier und fünf Uhr morgens sein können.

Im Moment herrscht in einer Reihe von Regionen der Ukraine Luftalarm wegen des Starts von unbemannten Flugkörpern.

Wir werden daran erinnern, dass am Mittwoch während eines weiteren russischen Beschusses des Bezirks Odessa vier Menschen getötet wurden, darunter ein Kind.