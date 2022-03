Ein russischer Offizier, der in Odessa aufgewachsen ist, hat sich den ukrainischen Fallschirmjägern ergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der moralische und psychologische Zustand in den russischen Einheiten ist derzeit extrem niedrig. Dies teilte der Pressedienst des Kommandos der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine mit.

„So haben neulich in der Region Kiew zwei Soldaten der 36. motorisierten Schützenbrigade der Roten Fahne von Lozowa der 29. Gesamtarmee freiwillig ihre Waffen und Munition an Einheiten der Luftlandetruppen der ukrainischen Streitkräfte übergeben“, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere Alexander Galiaminskikh, stellvertretender Kommandeur des Raketen- und Artilleriezuges, und Gefreiter Maksim Maksimov, Gewehrschütze des motorisierten Schützenzuges, legten ihre Waffen nieder.

Nach ihren Angaben wussten sie, wie auch andere aufgegebene russische Soldaten, angeblich nicht, dass sie auf dem Weg waren, ukrainische Zivilisten zu töten, sondern haben sich während der Übung einfach „verlaufen“.

„Unter Beschuss von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte ließ die Besatzung ihren beschädigten BMP-2 am Straßenrand zurück und verstreute sich in den Wald. Mehrere Tage lang zogen die bedauernswerten Krieger ohne Nahrung und Wasser durch Polesye. Unter den gegebenen Umständen haben sie beschlossen, sich freiwillig zu ergeben“, so das ukrainische Militär.

Der Pressedienst fügte hinzu, dass Olexander Galiaminskikh in Odessa aufgewachsen ist und 1999 seinen Abschluss an einer Seefahrtschule gemacht hat. Sein Bruder und sein Onkel leben in Odessa. Es stellte sich auch heraus, dass seine Frau ebenfalls aus Odessa stammt und ihre nahen Verwandten – Mutter und Tante – ebenfalls in der ukrainischen Stadt leben.

