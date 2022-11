Russischer Raketeneinschlag in der Region Charkiw: acht Verletzte, darunter Polizisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei feindlichen Raketeneinschlägen in zwei Bezirken der Region Charkiw wurden am 17. November acht Menschen verletzt, darunter Polizisten. Dies berichtet der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Charkiw.

„Gegen 9 Uhr morgens wurde eine kritische Infrastruktureinrichtung im Bezirk Isjum getroffen. Vier Mitarbeiter des Unternehmens wurden verletzt. Während der Inspektion des Schauplatzes führte das russische Militär wiederholt einen Raketenangriff auf Isjum durch, bei dem vier Polizisten verwundet wurden“, heißt es in dem Bericht.

Die Angreifer schlugen in der Nacht und am Morgen auch im Bezirk Kupjansk mit Raketen ein. Durch den Beschuss wurde ein Unternehmen in Kupjansk vollständig zerstört.

Die Strafverfolgungsbehörden haben die Folgen eines weiteren bewaffneten Angriffs der Russischen Föderation in der Region Charkiw dokumentiert und Beweismaterial gesammelt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Artikel 438 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) eingeleitet.