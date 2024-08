Ein russisches unbemanntes Luftfahrzeug vom Typ Orion ist in Richtung Kursk abgeschossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftstreitkräfte haben bereits ein unbemanntes Luftfahrzeug dieses Typs in anderen Richtungen abgeschossen, so der Pressedienst des Kommandos der Streitkräfte der Ukraine.

Gegen 11:00 Uhr am Samstag, den 31. August, schossen die Luftstreitkräfte ein unbemanntes russisches Orion-Flugzeug in Richtung Kursk ab. Dies teilte der Pressedienst der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Dies ist ein unbemanntes Luftfahrzeug mittlerer Höhe mit langer Flugdauer. Es ist seit 2020 bei der russischen Armee im Einsatz. Die Bordausrüstung ist für die visuelle, radar- oder funktechnische Aufklärung mit der Möglichkeit einer langfristigen Patrouille in einem bestimmten Gebiet ausgelegt. Gewicht 1150kg. Die Kampflast beträgt 200kg. Es ist möglich, bis zu vier Munitionsarten für verschiedene Zwecke zu installieren, darunter auch Luft-Boden-Raketen. Die Luftwaffe hat bereits UAVs dieses Typs in anderen Richtungen abgeschossen“, heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass die Luftverteidigung in der Nacht zum 31. August alle russischen Drohnen abgeschossen hat, die nach Kiew flogen.