Russland hat 20 Raketen in der Region Sumy gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Die russischen Besatzer beschießen die Grenzgebiete der Region Sumy weiterhin in chaotischer Weise. Am Morgen feuerten die Russen mindestens 20 Raketen auf ukrainische Gebiete in Grenznähe. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

Dies teilte der staatliche Grenzdienst mit.

So wurde am Morgen des 9. Mai die russische Region Sumy zweimal von MLRS beschossen.

Nach 9 Uhr morgens flogen 10 Raketen aus dem russischen Dorf Jelisawetowka zwischen zwei Dörfern der vereinigten Gebietskörperschaft des Dorfes Chotyn.

Weniger als eine halbe Stunde später flogen weitere 10 Raketen aus Russland auf ein Feld in der Region Sumy.

Die Folgen des Beschusses. Foto: GNSU

am 8. Mai beschossen die Besatzer den jüdischen Friedhof

Der Leiter der OVA Sumy, Dmytro Zhyvitsky, veröffentlichte am 8. Mai Fotos von den Folgen des Beschusses durch die Bewohner. Ein jüdischer Friedhof in Glukhiv wurde durch den Angriff des Feindes in Mitleidenschaft gezogen. Die Besatzer haben den Friedhof tatsächlich bombardiert.

Schiwizkij sagte, es könne keine Versöhnung mit dem russischen Besatzer geben, weil sich die Russen im Krieg gegen die Ukraine wie Faschisten verhielten.

„So fand in der Region Sumy ein Tag der Erinnerung und Versöhnung statt. Was für eine Art von Versöhnung kann es geben?! Niemals. Nur ein vollständiger Sieg über den Faschismus. Sie ist nicht verschwunden, heute sind die Faschisten Russland“, schrieb er.

Kulturminister Olexander Tkatschenko erklärte, dass auf diesem Friedhof die jüdischen Opfer des Pogroms von 1918 begraben sind. Das Massengrab ist auch das Grab der Tzaddiks Menachem-Nochim-David Geselin und Yisrael-Dov-Berah Nohimov Shumskikh.