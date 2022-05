Russland beschießt die Ukraine aus Ohnmacht - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die mehrfachen Raketenangriffe Russlands auf verschiedene ukrainische Städte am Dienstag zeigen, dass das Land nicht in der Lage ist, die Ukraine zu besiegen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 3. Mai, in einer Videobotschaft.

„Offensichtlich hat das russische Militär sehr nervös auf unsere heutigen Erfolge reagiert. Verschiedene ukrainische Städte sind erneut Ziel russischer Raketen und russischer Angriffe geworden: Lemberg, Winnyzja, Region Kiew, Region Dnipropetrowsk, Odessa, Region Charkiw.

Das Ausmaß des heutigen Beschusses deutet eindeutig nicht darauf hin, dass Russland ein besonderes militärisches Ziel verfolgt. Streik in Transkarpaten – was genau kann Russland davon haben? Sie versuchen, ihre Ohnmacht zu überwinden, weil die Ukraine nicht in ihrer Macht liegt“, sagte er.

Gleichzeitig fügte Selenskyj hinzu, dass Russland bisher in der Lage ist, Kinderfahrgeschäfte im Gorki-Park von Charkiw in Brand zu setzen oder eine Brücke, ein Getreidelager oder ein Wohngebäude mit Menschen zu zerstören.

„Je mehr solcher Streiks, desto weiter ist Russland von der Zivilisation entfernt, von dem, was man Zivilisation nennt“, sagte er…