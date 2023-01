Russland beschoss Charkiw und Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen griffen am Samstagabend, dem 7. Januar, Charkiw an. In der Stadt waren Explosionen zu hören, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow.

„Achtung, Einwohner von Charkiw und der Region. In Deckung gehen. Die Invasoren schlagen wieder zu“, sagte der Beamte.

Später wurde bekannt, dass der Schlag den Charkiwer Vorort Merefa traf.

„In Merefa wurden zwei ‚Einschläge‘ feindlicher Raketen registriert. Nach vorläufigen Informationen gibt es ein Todesopfer. Rettungskräfte arbeiten vor Ort“, sagte Sinegubov.

Nach unbestätigten Informationen aus sozialen Medien wurde der Beschuss durch S-300-Komplexe aus der Region Belgorod durchgeführt.

Ebenfalls am Samstagabend wurden Explosionen in Saporischschja bekannt. Der Sekretär des Stadtrates, Anatolij Kurtev, sagte, dass die russische Armee die Außenbezirke von Saporischschja beschossen habe.

Er sagte, dass weiterhin die Gefahr eines wiederholten Beschusses bestehe und forderte die Bürger auf, sich an sicheren Orten aufzuhalten…