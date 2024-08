Russland hat den Betrieb von zwei ukrainischen Atomkraftwerken gestört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses am Montag wurden drei der vier Blöcke des Kernkraftwerks Riwne vom Netz getrennt.

Infolge des massiven russischen Beschusses am 26. August wurde der Betrieb der Kernkraftwerke Riwne und South Ukraine unterbrochen. Dies geht aus einer Mitteilung der ukrainischen Vertretung bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervor, wie The Guardian am Donnerstag, den 29. August, berichtete.

„Die Russische Föderation setzt ihre gezielten Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur fort, um die Kernkraftwerke des Landes zu stören, die den Großteil der ukrainischen Elektrizität liefern…. Die russischen Angriffe stellen ein erhebliches Risiko für den stabilen Betrieb der Atomanlagen in der Ukraine und die Sicherheit von Millionen von Menschen dar“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass als Folge des Beschusses am Montag drei der vier Blöcke des Kernkraftwerks Riwne vom Netz getrennt wurden. Und das südukrainische KKW war gezwungen, seine Leistung zu reduzieren. Aufgrund von Schwankungen im Stromnetz wurde der Block Nr. 3 vom Netz getrennt.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 26. August einen beispiellosen Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine mit mehr als 200 Raketen und Drohnen gestartet haben. Die Stromausfälle haben in der Ukraine begonnen.