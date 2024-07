Russland hat ein Dorf in der Region Charkiw angegriffen, viele Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat das Dorf Budy zweimal angegriffen. Eine zivile Infrastruktureinrichtung und ein Ambulanzfahrzeug gerieten unter Beschuss.

Russische Aggressoren haben das Dorf Budy in der Region Charkiw beschossen. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und 22 verwundet, teilte der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Samstag, den 13. Juli in Telegram mit.

Ihm zufolge hat der Feind Buda zweimal angegriffen. Die zivile Infrastruktur kam unter Beschuss.

„Die Zahl der Opfer ist nach dem wiederholten Beschuss des Ortes gestiegen. Auch das Fahrzeug „Ambulanz“, das zum Einsatz kam, wurde beschädigt“, schrieb der Beamte.

Zuvor hatte die Nationale Polizei aktualisierte Daten über die verletzten Bürger veröffentlicht, die am 12. Juli an der russischen Streckenmarkierung explodiert waren. Es stellte sich heraus, dass es nicht nur Verletzte, sondern auch Tote gibt.