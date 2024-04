Russland hat Drohnen über dem Schwarzen Meer gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat Angriffsdrohnen in Richtung Schwarzes Meer gestartet. Der Start der Drohnen wurde von der Luftwaffe der Ukraine gemeldet.

„Eine Gruppe von Angriffsdrohnen aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Region Odessa (Golf)“, heißt es in dem Bericht.

Überwachungskanäle berichten über die Gefahr für die Region Odessa.

„Die Drohnen drehen in Richtung Tschernomorsk/Odessa. Seit 7-10 Minuten möglicher Anti-Moped-Einsatz in der südlichen Seite / Bezirke von Odessa“, schreibt Telegram-Kanal Mykolajiwsky Vanek.

Auch das Militär warnt vor der Bedrohung durch Ballisten.

„Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkiw Regionen – die Bedrohung durch ballistische Waffen!“, in der PSU darauf hinweisen.

In der Zwischenzeit ertönt in einer Reihe von Regionen der Luftalarm. Die Bewohner der Regionen werden gebeten, in Schutzräumen zu bleiben.