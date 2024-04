Russland hat einen Raketenangriff auf den Bezirk Odessa gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aggressoren haben eine Versorgungseinrichtung in der Region Odessa mit einer Rakete getroffen und eine Person getötet. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, am Samstag, den 6. April, in Telegram.

„Vorläufig hat die Iskander-M Rakete (der Feind – Anm. d. Red.) die Einrichtung der kommunalen Wirtschaft getroffen. Ausrüstung und Verwaltungsgebäude wurden beschädigt. Ein ziviler Mitarbeiter wurde getötet“, schrieb er.

Nach Kiper, jetzt an der Website arbeiten alle relevanten Dienste. Die Strafverfolgungsbehörden beheben die Folgen eines anderen Verbrechens der Russen.

Am frühen Samstag wurde bekannt, dass die Russen Charkiw erneut mit Lenkbomben angegriffen haben. Dabei wurde ein Zivilist getötet, ein weiterer wurde verwundet.