Russland hat ein Erholungszentrum in der Region Charkiw mit Raketen beschossen: Es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem Einschlag auf dem Gelände des Erholungskomplexes wurde ein Mann getötet. Außerdem wurden ein Mann und eine Frau verwundet.

Das russische Militär hat in der Nacht einen massiven Raketenangriff auf die Gemeinde Slobozhanska im Gebiet Charkiw durchgeführt. Die Häuser des Erholungszentrums wurden beschädigt, es gibt Tote und Verletzte. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Montag, den 3. Juni, in Telegram.

Ihm zufolge hat der Feind mindestens fünf Raketen für den Angriff auf die Gemeinde eingesetzt.

„Infolgedessen gab es Treffer auf dem Territorium des Erholungskomplexes, ein Zivilist wurde getötet, die Daten werden gerade ermittelt“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Darüber hinaus wurden zwei Zivilisten verwundet. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau.

„Die Häuser des Erholungszentrums wurden beschädigt“, fügte Synjehubow hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht berichtet wurde, dass eine Reihe von Explosionen in Charkiw, wahrscheinlich außerhalb der Stadt, zu hören waren.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sagte, dass die Russen ihre Truppen in der Region Charkiw verstärken, aber diese Kräfte reichen nicht für eine Großoffensive und einen Durchbruch aus.