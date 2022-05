Russland hat mehrere Waffenlieferungen gestoppt - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zu Beginn des Krieges hat Russland mehrfach Waffenlieferungen an die Ukraine unterbrochen. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach in einem Interview mit der NV über die Probleme bei der Versorgung der ukrainischen Streitkräfte.

Sie sagte, es gebe ein unausgesprochenes Moratorium für Gespräche über Abkommen und Waffenlieferungen.

„Die Russen haben seit den ersten Tagen des Krieges bereits mehrere Waffenlieferungen an uns unterbrochen. Sie sind erfahrene ‚Kagebisten‘, sie haben überall ihre eigenen Agenten und sie arbeiten ganz subtil, auf der Ebene mittlerer westlicher Beamter, politischer Parteien, die ihnen gegenüber loyal sind, in den Parlamenten verschiedener Länder“, so Maljar.

Sie wies darauf hin, dass schon „eine einzige Person, die in die russischen Verbindungen eingebunden ist“, in der Lieferkette Probleme verursachen kann.

„Mehrmals haben die Russen auch unseren Transit von Hilfsgütern in die Ukraine unterbrochen, die wir aus offensichtlichen Gründen überwiegend auf dem Landweg transportiert haben. Wenn der Transit durch mehrere Länder geht, versuchen sie auf jede erdenkliche Weise, ihn zu verlangsamen oder ganz unmöglich zu machen. Der Waffentransit ist eine ganz besondere Sache, die sowohl höchste Genehmigungen als auch spezielle Protokolle erfordert“, so Maljar.