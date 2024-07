Russland hat das Verbot von Benzinexporten aus dem Land wieder eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Verbot von Benzinexporten, das in Russland am 1. März eingeführt und dann im Mai aufgehoben wurde, wird ab dem 1. August wieder in Kraft treten.

Die russische Regierung kehrt zum Verbot der Benzinexporte aus dem Land zurück, da die Preise auf dem Großhandelsmarkt seit Anfang des Jahres um Dutzende von Prozent gestiegen sind und es einen Mangel an Ai-95 gibt. Die Moscow Times schrieb darüber am Dienstag, den 23. Juli.

Seit Anfang Juni sind die Großhandelspreise für Ai-95 Benzin in Russland um 44% auf über 70.000 Br pro Tonne (800 $) gestiegen. Auf dem Markt herrscht ein chronischer Mangel an Benzin.

Die Kosten für Ai-92 an der Börse in St. Petersburg sind seit Jahresbeginn um 23% gestiegen und haben sich den Rekorden vom Herbst 2023 angenähert, als das Land auf dem Höhepunkt der Ernte von einer Treibstoffkrise heimgesucht wurde.

Das Benzinexportverbot, das in Russland am 1. März eingeführt und dann Ende Mai aufgehoben wurde, wird ab dem 1. August erneuert. Das russische Energieministerium schlägt vor, das Verbot auch für September/Oktober zu verlängern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass nach einer Reihe von ukrainischen Streiks in den größten russischen Raffinerien die Ölraffineriemengen im Juni auf ein Zweijahrestief gefallen sind. Die Benzinproduktion brach von Ende Dezember 2023 bis Ende Mai 2024 um 20% ein, die von Dieselkraftstoff um 11%.

Seit Juni hat das russische Energieministerium die Veröffentlichung wöchentlicher Betriebsdaten zur Kraftstoffproduktion eingestellt und begründet dies mit der „geopolitischen Lage“ und der Notwendigkeit, den Markt vor „Manipulation“ zu schützen.