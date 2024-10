Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Diese Lügen zielen darauf ab, die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte zu diskreditieren, die Kampfeinsätze in der Region Kursk der Russischen Föderation durchführen.

Die feindliche Propaganda verbreitet Fälschungen über das ukrainische Militär, das angeblich russische Zivilisten in der Region Kursk foltert. Dies berichtete das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation am Mittwoch, den 16. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass die feindlichen Kanäle eine Fälschung verbreiten, wonach das ukrainische Militär der 61. separaten mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine im Netz scheinbar ein Foto „gefolterter Zivilisten der Region Kursk, die Widerstand geleistet haben“, „geprahlt“ habe.

„Nachdem das Zentrum den ursprünglichen Beitrag überprüft hat, berichtet es, dass russische Propagandisten den Text in einem Bildbearbeitungsprogramm verändert haben, um den Inhalt zu verzerren und das ukrainische Militär in einem negativen Licht darzustellen“, so die CPD.

Das Zentrum fügte hinzu, dass solche Lügen darauf abzielen, die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, die Kampfeinsätze in der Region Kursk durchführen, zu diskreditieren.

