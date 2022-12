Russland verlegt Flugzeuge nach Bombenanschlägen auf Flugplätze - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat nach den Explosionen auf seinen Flugplätzen am 5. Dezember strategische Langstreckenflugzeuge verlegt und verlegt. Dies teilte Jurij Ignat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, am Freitag, den 9. Dezember, in einem landesweiten TV-Nachrichtenmarathon mit.

„Die Bajuwaren laufen um die Militärflugplätze herum, und die Eindringlinge sind, wie sie sagen, irgendwo verschwunden. Nicht verschwunden – in der militärischen Terminologie heißt es „verstreut“ auf verschiedene Flugplätze. Sie haben ihre strategischen Langstreckenflugzeuge überall dort eingesetzt, wo es möglich ist, wo sie gewartet werden können, wo es geeignete Landebahnen gibt, die sie nutzen können“, sagte er.

Ihm zufolge gibt es derzeit keine getroffenen Ziele, weil die Aktivität der Angriffe der Invasoren zurückgegangen ist.

Der Sprecher der ukrainischen Streitkräfte fügte hinzu, dass die russischen Bürger im Lande, die zuvor sagten, der Krieg gehe sie nichts an“, nun die Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine zu spüren bekämen.

Wie wir bereits berichteten, griff eine unbekannte Drohne einen Flugplatz in Kursk an. Das Feuer, das nach diesem Angriff entstand, musste von den Russen fast einen Tag lang gelöscht werden.

