ISW: Russland versucht, sich an die Fähigkeiten der ukrainischen Luftabwehr anzupassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzungstruppen versuchen, sich an die aktuellen Fähigkeiten des ukrainischen Luftschutzes anzupassen. In diesem Zusammenhang sind die Lieferungen von Luftabwehrsystemen und Raketen durch westliche Verbündete für die Verteidigung der Ukraine von entscheidender Bedeutung. Dies erklärten Analysten des in den USA ansässigen Institute for the Study of War (ISW).

Die Experten stellen fest, dass sich die russischen und ukrainischen Streitkräfte einen taktischen und technologischen Wettlauf bei der Planung von Offensiv- und Defensivoperationen liefern. Beide Seiten experimentieren ständig und passen ihre Langstreckenangriffe und die Verbesserung der Luftabwehr an.

Westliche Luftabwehrsysteme und die kurz- bis mittelfristige Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine sind für den Schutz der wachsenden ukrainischen Rüstungsindustrie unerlässlich. ISW erinnerte daran, dass Russland weiterhin Angriffe auf ukrainische Industrieanlagen durchführt.

Zuvor hatte der ISW erklärt, die ukrainischen Streitkräfte führten eine mehrtägige Kampagne durch, um russische Militäreinrichtungen auf der vorübergehend besetzten Krim zu treffen, und hätten bereits mehrere Ziele in verschiedenen Gebieten der Halbinsel erfolgreich angegriffen.