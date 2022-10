Russland hat weniger als 30 Prozent seiner Raketen übrig - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit jedem Tag des Krieges wird Russland schwächer und sein Bestand an Hochpräzisionsraketen schrumpft. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexej Danilow, in einem am 13. Oktober veröffentlichten Interview mit Radio NV.

Ihm zufolge nähert sich die Zeit, in der Russland nicht mehr in der Lage sein wird, diese Ressource zu nutzen.

„Unsere Geheimdienstarbeit ist einwandfrei. Wir kennen mit mathematischer Präzision die Anzahl der verbleibenden Raketen auf dem Territorium der Russischen Föderation. Es sind die hochpräzisen, die uns die meisten Probleme bereiten. Was die anderen Raketen sowjetischen Typs, z.B. die S-300, betrifft, so gibt es einige, aber wesentlich weniger als am 24. Februar“, sagte der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Wie Danilow ausführte, sind etwa 30% der Raketen im russischen Arsenal übrig.

„Ich habe kein Recht, Ihnen die absoluten Zahlen zu nennen, die Sie von mir hören wollen. Aber wenn man den Prozentsatz nimmt, bleiben 25-28% der Gesamtzahl, die sie am 24. Februar hatten“, betonte er.



Wie Korrespondent.net berichtete, haben russische Truppen am 10. Oktober einen massiven Raketenangriff auf ukrainische Städte gestartet. Die Angreifer setzten 84 Marschflugkörper und 24 Drohnen ein.

In 12 Regionen und in Kiew wurde die Infrastruktur beschädigt, 19 Menschen wurden getötet und 105 verletzt.

Am 11. Oktober setzten die Angreifer den Beschuss der ukrainischen kritischen Infrastruktur fort, was zu Stromausfällen in den Regionen führte. Insgesamt wurden 28 Raketen und 15 Drohnen abgeschossen…