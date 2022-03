Russland zieht weiter Truppen in Richtung Kiew ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen verstärken sich um Kiew und suchen nach einer Gelegenheit, die Hauptstadt einzukesseln. Dies geht aus einem Abendbulletin des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte vom Montag, den 28. März, hervor.

„Trotz der Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums und des Generalstabs über die Änderung der Pläne und Prioritäten baut der Feind weiterhin eine Truppengruppierung um die Hauptstadt auf. Die russischen Truppen versuchen weiterhin erfolglos, Stellungen einzunehmen, von denen aus sie Kiew angreifen oder einkreisen können“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Hauptanstrengungen des Feindes auf die Aufgabe konzentrieren, die Verwaltungsgrenzen der Regionen Donezk und Luhansk zu erreichen. Außerdem unternimmt das russische Besatzungskommando größte Anstrengungen, um die vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine unter Kontrolle zu halten.

um die Personalverluste auszugleichen, rekrutieren die Militärkommissariate auf dem Territorium Russlands weiterhin Bürger zur Bildung so genannter „freiwilliger“ Einheiten, die in den besetzten Gebieten die „Ordnung“ der Besatzung sicherstellen sollen“, so der Generalstab.

Es wurde auch berichtet, dass Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Mariupol weiter verteidigen. Die Verteidiger der Stadt hemmen mit ihren Aktionen die Entwicklung der feindlichen Offensive in andere Richtungen. Die Besatzer erleiden weiterhin schwere Verluste.

„Die vorübergehend eingenommene Stadt Cherson leistet erheblichen Widerstand gegen die russische Besatzung, der Feind ist gezwungen, zunehmend russische Militär- und Rosgvardia-Kräfte zu konzentrieren, um die Stadt unter seiner Kontrolle zu halten“, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Es gibt auch Berichte über die Überführung von etwa 150 Personen aus dem so genannten „Südossetien“ in das vorübergehend besetzte Gebiet der Krim für ihre weiteren Aktionen in den benachbarten Regionen der Ukraine.

Darüber hinaus sah der Generalstab Anzeichen für eine Verringerung des russischen Raketenarsenals: „Wenn die Unternehmen der russischen Rüstungsindustrie, die an der Raketenproduktion beteiligt sind, rund um die Uhr arbeiten, deutet dies auf eine erhebliche Verringerung des Arsenals an Raketenwaffen hin.

Es wird darauf hingewiesen, dass Russland aufgrund der Sanktionen und des Verbots von Lieferungen von Hightech-Produkten an Russland Schwierigkeiten mit Raketen haben könnte.

Einheiten der ukrainischen Streitkräfte führen weiterhin Verteidigungsmaßnahmen durch und führen in bestimmten Gebieten erfolgreiche Gegenangriffe durch…