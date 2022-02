Russlands Einmarsch in die Ukraine: Online

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Sonderoperation zur „Entmilitarisierung der Ukraine“ angekündigt. Dies ist bereits ein vollwertiger Krieg gegen die Ukraine. Überall im Land gibt es Explosionen und Kämpfe. Moskau versichert, dass die Zivilbevölkerung nichts zu befürchten habe – es würden nur strategische Ziele beschossen. Der Westen verschärft die antirussischen Sanktionen, und Selenskyj sagt, er sei jetzt das Hauptziel, da der Kreml hoffe, die derzeitige Regierung stürzen zu können. Korrespondent.net verfolgt die Entwicklungen in der Ukraine online.

Invasion der Ukraine: Textübertragung

07:55 Das Hauptquartier der Gemeinsamen Streitkräfte meldet, dass das ukrainische Militär Stellungen im Donbass hält.

07:52 Der UN-Sicherheitsrat wird am 25. Februar über eine Resolution abstimmen, die Russland für seinen Einmarsch in der Ukraine verurteilt. Die Sitzung beginnt um 22:00 Uhr Kiewer Zeit.

07:50 Die Ukraine hat die Türkei offiziell aufgefordert, die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen zu beschränken. Das türkische Außenministerium erklärte, dass das Land die Meerengen für die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe sperren könnte, aber selbst in dieser Situation hätte Russland das Recht, die Meerengen zu nutzen, um die Flotte zur Basis zurückzubringen.

07:49 Die rote Linie der Metro der Hauptstadt fährt nach Angaben der KSCA von der Station Lesnaya zur Station Shulyavskaya. Die U-Bahn fährt im Verkehrsmodus, und der Zugang zu den Stationen ist frei.

07:46 Der Berater des Innenministers Anton Geraschtschenko ist überzeugt, dass der heutige Tag der härteste sein wird: „Der Plan des Feindes ist es, mit Panzerkolonnen von Iwankiw und Tschernihiw nach Kiew durchzubrechen. Russische Panzer brennen perfekt, wenn sie von unseren PTURs – Stugna, Corsairs und den NLAW- und Javelin-Geschenken unserer Verbündeten – getroffen werden“, schrieb er.

07:40 In der Nähe von Iwankiw (70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt) wurde ebenfalls eine Brücke über den Fluss Teterev gesprengt. Auf diese Weise will das ukrainische Militär den Vormarsch der russischen Armee in Richtung Kiew, Irpen und Gostomel aufhalten.

07:25 Lemberger Bürgermeister Andrij Sadovoy: „Lemberg! Es ist notwendig, in Deckung zu gehen! Soeben ertönt eine Sirene, die einen Luftangriffsalarm signalisiert.

07:23 Selenskyj sagte in seiner neuen Rede, dass Russland „früher oder später anfangen muss, mit uns zu reden“. „Je früher dies geschieht, desto weniger wird Russland verlieren“, betonte der Präsident.

07:20 Sirenen sind in Kiew zu hören, die KSCA warnt, dass es sich nicht um eine Übung handelt.

„Erklärte Luftbedrohung! Begeben Sie sich sofort in den nächsten Schutzraum…