Russlands Öl- und Gaseinnahmen steigen stark an - Medien

Russland hat im ersten Quartal einen starken Anstieg der Einnahmen verzeichnet, der zum Teil auf einmalige Steuerzahlungen und höhere Ölpreise zurückzuführen ist. Dies meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag, den 8. April.

Das russische Finanzministerium spricht von einer „stetigen positiven Dynamik“ bei den Geldzuflüssen in den föderalen Haushalt. Die Einnahmen beliefen sich in den drei Monaten auf insgesamt 8,7 Billionen Rubel (94 Milliarden Dollar), was einem Anstieg von 53,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Wie das Finanzministerium mitteilte, stiegen die Finanzeinnahmen aus dem Nicht-Energie-Sektor um 43% im Vergleich zum Vorjahr, einschließlich „einmaliger Zahlungen“ ausländischer Unternehmen, die Russland verlassen.

Und die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 80%, begünstigt durch höhere Preise und einmalige Steuerzahlungen von Ölgesellschaften.