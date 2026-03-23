Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Trump beabsichtigt, Frieden in der Ukraine zu erreichen NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine weiterhin Hilfe leisten, indem sie Geheimdienstinformationen sowie Waffen über europäische Partner bereitstellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit CBS News.