Die Südlichen Verteidigungsstreitkräfte haben über den nächtlichen Angriff der Russischen Föderation berichtet

Am Himmel über der Region Odessa wurden 20 Drohnen zerstört, drei in der Region Cherson und eine in der Region Mykolajiw.

In der Nacht zum 19. Mai hat die russische Armee die südlichen Regionen der Ukraine mit Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-131/136 angegriffen, die Luftverteidigungsoperation dauerte mehr als sechs Stunden. Dies wurde von den Verteidigungskräften des Südens berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Verteidiger 20 unbemannte Flugzeuge am Himmel über der Region Odessa, drei – in der Region Cherson und eines in der Region Mykolajiw zerstört haben.

„Durch herabfallende Trümmerteile wurde in der Region Odessa ein Verwaltungsgebäude beschädigt. In Odessa fielen die Trümmer in einen Innenhof in einem Wohnviertel. Ohne Verletzte“, betonten die Militärs.

Sie fügten hinzu, dass der Feind am Morgen in der Region Odessa die Aufklärungsdrohne Orlan-10 abgeschossen hat, die ebenfalls von den Luftabwehrkräften zerstört wurde.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht des 19. Mai 37 Kampfdrohnen des Typs Shahed-131/136 auf das Territorium der Ukraine geschickt haben, die alle zerstört wurden.