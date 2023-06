Saakaschwilis Lieblingsabgeordnete Jasko hat die Geburt eines Kindes bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Abgeordnete Jelisaweta Jasko, die mit dem inhaftierten ehemaligen georgischen Präsidenten Mikheil Saakaschwili liiert war, hat am 1. Juni, dem Tag des Kindes, bekannt gegeben, dass sie Mutter geworden ist. Sie schrieb darüber auf ihrer Facebook-Seite.

Das Geschlecht und das Alter ihres erstgeborenen Kindes wurden nicht bekannt gegeben. Sie merkte lediglich an, dass sie sich nie hätte vorstellen können, dass ihr Kind in einer so schlimmen Situation für unser Land geboren werden würde.

„Wir denken nicht an den Sommer. Wir denken an den Schutz unserer Kinder. Kinder, die aufgrund der umfassenden Aggression der Russischen Föderation leider keine Sicherheit in ihrem Zuhause haben können“, schrieb die Abgeordnete.

Als eine ihrer größten Herausforderungen nannte sie die Abwesenheit des Vaters des Kindes, „der nicht nur ein Symbol der Liebe ist, sondern auch eine Erweiterung davon“. Jasko nannte den Vater des Kindes nicht ausdrücklich, schrieb aber, dass er nun „frei und bei guter Gesundheit“ sei.

„Mein Kind ist meine Liebe. Für den Vater ist unser Kind seine ukrainischen Wurzeln und die ukrainische Fortsetzung, von der er geträumt hat und die er unbedingt haben wollte, stolz auf seinen Pass als Bürger der Ukraine“, schrieb sie.

Jasko betonte, dass es für sie nicht einfach sei, da sie nun zwei Elternteile auf einmal habe. Sie ist stolz auf die ukrainischen Frauen, die nicht aufgeben und für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen.

Saakaschwili hat drei weitere Kinder – zwei Söhne mit seiner Frau Sandra Roelofs und eine uneheliche Tochter mit der Sängerin Sofo Nisharadse.