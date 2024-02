Saluschnyj's Name wird für gefälschte Websites verwendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Internet verbreiten sich Anzeigen für Websites, die angeblich mit Walerij Saluschnyj, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, in Verbindung stehen. Die Ressourcen werden auf verschiedenen Domains platziert und von Anonymen erstellt. Darüber berichtete heute, am 10. Februar, das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

„Das Zentrum stellt fest, dass diese Seiten nichts mit Valery Saluschnyj zu tun haben und dass die Strafverfolgungsbehörden der Ukraine bereits über ihre Aktivitäten informiert wurden. Es ist wahrscheinlich, dass hinter der Schaffung dieser Online-Plattformen ein Feind steht, der die ukrainische Gesellschaft spalten will und dazu verschiedene Mittel einsetzt. Insbesondere führen die Seiten zu anonymen TG-Bots, die Informationen über die Benutzer sammeln, die in Zukunft gegen ukrainische Bürger verwendet werden können. Wir warnen davor, sich auf diesen Quellen zu registrieren und bitten darum, nur verifizierten Quellen zu vertrauen“, heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj am 8. Februar Saluschnyj vom Posten des Chefs der ukrainischen Streitkräfte entlassen hat, den er seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine innehatte. Der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, wurde an seiner Stelle ernannt.