In Saporischschja kam aufgrund von Angriffen der Russischen Föderation eine Frau ums Leben, zwei Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ein Privathaus und ein Nichtwohngebäude wurden zerstört, es kam zu einem Brand. Eine 75-jährige Frau kam ums Leben, ein 72-jähriger Mann wurde verletzt.

Infolge russischer Beschüsse in der Region Saporischschja kam eine Frau ums Leben, zwei Männer wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow, am 29. März mit.

„Die Russen haben Zaretschnoje mit Lenkbomben angegriffen. Ein Privathaus und ein Nichtwohngebäude wurden zerstört, es kam zu einem Brand. Eine 75-jährige Frau kam ums Leben, ein 72-jähriger Mann wurde verletzt“, erklärte er.

Zudem beschädigte in Belenke eine feindliche Drohne ein Privathaus, wodurch ein 77-jähriger Mann verletzt wurde.

Zur Erinnerung: Truppen der Russischen Föderation haben in der Nacht mit Drohnen einen Holzverarbeitungsbetrieb in Nowgorod-Sewerski in der Region Tschernihiw angegriffen.