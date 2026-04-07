Russische Truppen haben in der Region Dnipropetrowsk ein Kind getötet und fünf Erwachsene verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei den Angriffen der Russischen Föderation auf die Region Dnipropetrowsk kam ein 11-jähriger Junge ums Leben, fünf Erwachsene wurden verletzt.

Ein 11-jähriges Kind kam ums Leben und fünf Erwachsene wurden durch russische Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk verletzt.

Quelle: : Leiter der regionalen Militärverwaltung Olexander Hanzha auf Telegram

Wortlaut des Regionalleiters: „Mehr als zehn Mal hat der Feind vier Bezirke der Region mit Drohnen angegriffen. In der Gemeinde Pokrowsk im Bezirk Synelnykiv brannte ein Privathaus. Drei weitere Häuser und ein Auto wurden beschädigt. Ein 11-jähriger Junge kam ums Leben. Frauen im Alter von 31 und 61 Jahren sowie ein 33-jähriger Mann wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.“

Details: : Im Bezirk Pawlohrad wurden Pawlohrad selbst und die Gemeinde Bohdanivka angegriffen; zwei Männer im Alter von 52 und 66 Jahren wurden verletzt. Sie befinden sich mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus. Im Bezirk brach ein Feuer aus, ein Verwaltungsgebäude und Stromleitungen wurden beschädigt.

In Apostolowe im Bezirk Krywyi Rih wurde die Infrastruktur zerstört.

Im Bezirk Nikopol wurden das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Tscherwonohryhorivka und Marhanezk getroffen – dort wurden ein Verwaltungsgebäude, ein Privathaus und ein Auto beschädigt.