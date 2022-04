Der SBU hat einen Agenten der russischen Spezialdienste festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beamte der Spionageabwehr des SBU haben einen russischen Spezialagenten festgenommen, der für die Verwaltung des ehemaligen Präsidenten und staatliche Stellen in der Ukraine tätig war. Der Verdächtige hat möglicherweise wichtige Informationen an den Feind weitergegeben. Dies teilte der Pressedienst des SBU mit.

„Er gibt zu, dass er seit 2014 für die Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation arbeitet. Er wurde von den feindlichen Spezialdiensten rekrutiert, nachdem er aus der Donetschina nach Belgorod geflohen war“, heißt es in dem Bericht.

Seine Betreuer gaben ihm das Pseudonym „Regin“. Er war damit beauftragt, geheime Informationen auf staatlicher Ebene zu beschaffen.

„Zu diesem Zweck wurde ihm sogar geholfen, in den ukrainischen Behörden Karriere zu machen. Der Agent arbeitete zunächst in einem Gericht, später in einer der Abteilungen der Verwaltung des ehemaligen Präsidenten und diente dann in der Armee. Die gegnerischen Spezialdienste bezahlten auch seine Ausbildung und seine Auslandsreisen“, so der SBU-Gegenspionagedienst.

Der Verdächtige sammelte auch kompromittierende Informationen über Beamte und deren Angehörige „für deren weitere Rekrutierung durch die russischen Spezialdienste“.

Mit Beginn des Krieges sollte der Agent Informationen über die Sicherheitsbehörden sowie über die neuesten Waffen und militärischen Ausrüstungen sammeln.

Der Verdächtige wurde in der Region Donezk festgenommen.

„Während des Verhörs sprach der Agent ausführlich über die Anweisungen, die er vom Feind erhalten hatte, gab Informationen über Personen, die für die Russen von Interesse sind, sowie persönliche Angaben zu Mitgliedern des russischen Agentennetzes, die ihm in der Ukraine bekannt waren“, so der Pressedienst weiter.

Dem Agenten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der SBU hat in mehreren Regionen feindliche Agentennetze zerschlagen.