Scheininvalidität im MSEC von Odessa: Der Organisator wurde in Gewahrsam genommen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ärzte erfanden Diagnosen für gesunde Männer und erstellten die notwendigen medizinischen Unterlagen. Später gingen die Wehrpflichtigen mit einem Paket von vorgefertigten Dokumenten zum MSEC.

Der Organisator des Plans, eine fiktive Behinderung der Wehrpflichtigen in der Odessa regionalen MSEC zu etablieren, hat das Gericht eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft für zwei Monate mit der Möglichkeit der Kaution in Höhe von 10 Millionen Hrywnja gewählt. Darüber berichtet am 31. Oktober das State Bureau of Investigation.

Ein Arzt des Odessa Regional Clinical Hospital, der 12 Ärzte aus verschiedenen Einrichtungen der Stadt und Beamte des Odessa Regional Centre for Medical and Social Expertise angeworben und bezahlte Dienstleistungen erbracht hat, um eine Mobilisierung zu vermeiden, wurde am 28. Oktober festgenommen.

Es wird festgestellt, dass die Ärzte Diagnosen für gesunde Männer erfanden und die notwendigen medizinischen Unterlagen zur Bestätigung ihrer Krankengeschichte anfertigten, sogar MRT-Scans. Anschließend gingen die Wehrpflichtigen mit einem Paket vorgefertigter Dokumente zum MSEC, wo sie von „vorbereiteten“ Mitgliedern der Kommission für die Registrierung der Gruppe der Behinderten empfangen wurden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine eine Reihe von Korruptionsfällen in der MSEC aufgedeckt wurden. Der größte Skandal war die Entlarvung der Leiterin der regionalen MSEC von Chmelnyzkyj, Tetyana Krupa, deren Bargeld im Wert von 6 Millionen Dollar beschlagnahmt wurde und deren Vermögen gefunden wurde. Während der MSEC-Kontrollen wurde außerdem bekannt, dass etwa 50 Staatsanwälte der Region Chmelnyzkyj ihre Behinderungen im Rahmen dieses Systems registriert hatten.