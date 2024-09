Schlag gegen ein Waisenhaus in Sumy: die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mindestens 13 Menschen wurden durch den russischen Schlag auf zwei Kindereinrichtungen inmitten eines Wohnviertels der Stadt verletzt.

In Sumy ist die Zahl der Opfer eines Raketenangriffs, den russische Truppen am Abend des 1. September auf das Zentrum für psychologische Rehabilitation von Kindern und ein Waisenhaus verübt haben, gestiegen. Dies teilte die Stadtverwaltung von Sumy mit.

„Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Stanislaw Poljakow ist jetzt die Zahl von 13 Opfern bekannt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich vier Verletzte im Krankenhaus befinden. Die gleiche Anzahl wurde vor Ort medizinisch versorgt, fünf werden ambulant behandelt.

Darüber hinaus wurden durch den Raketeneinschlag vorläufig bis zu 400 Fenster in Häusern beschädigt.

„Die Arbeit geht weiter, um die Folgen der Notsituation zu beseitigen, arbeiten Spezialisten des staatlichen Rettungsdienstes, Strukturabteilungen des Stadtrats“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass die Russische Föderation am Sonntagabend einen Raketenangriff auf das Zentrum für soziale und psychologische Rehabilitation von Kindern und ein Waisenhaus in Sumy durchgeführt hat. Diese Einrichtungen befinden sich in einem Wohnviertel der Stadt. Die Medien berichteten zunächst von zwei Todesopfern.

Auch in Charkiw wurde heute Nacht über den Einschlag von zwei Shahid berichtet. Zivile Infrastruktur und ein Privathaus wurden beschädigt.